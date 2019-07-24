МИД России: западные СМИ дезинформируют общественность о конфликте в Донбассе

Как напомнили в дипведомстве, 15 июля полиция Италии опубликовала новость о задержании итальянских экстремистов. "В оригинальном коммюнике говорится, что "штаб-квартира в Турине вела наблюдение за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались на Донбассе против сторонников независимости", - информировали в министерстве. - Несмотря на то, что 16 июля текст был скорректирован ("в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасса"), западные новостные агентства (Reuters, CNN, NBC, the Guardian, BBC, CBS) растиражировали новость, как задержание радикалов, участвовавших в боевых действиях "на стороне пророссийских сепаратистов".

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/ Западные СМИ, искажая картину конфликта на востоке Украины, манипулируют общественным мнением. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В МИД РФ констатировали, что легкомысленное и безответственное обращение западных СМИ с первоисточником свидетельствует о низком уровне профессионализма. "Принимая во внимание особую чувствительность темы, делаем вывод об умышленной подмене понятий для продвижения прозападных подходов к конфликту на Украине в глазах широкой общественности, - подчеркнули в МИД РФ. - Считаем, что речь идет о "зомбировании" аудитории с целью увязать вооруженный конфликт на Донбассе с Россией, при этом используется любой, даже самый неподходящий, информационный повод".

В Москве назвали подобные публикации "попыткой системной дезинформации аудитории". "Рассчитываем, что солидные новостные издания впредь будут внимательнее относиться к публикуемым материалам, избегая умышленных или допускаемых по небрежности искажений фактов и передергиваний", - резюмировали в дипведомстве.