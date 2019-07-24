Жириновский предложил расширить полномочия и численный состав Мосгордумы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЛДПР выступает за расширение полномочий Мосгордумы, в том числе в вопросе формирования столичного правительства, а также за увеличение ее численного состава до 110 человек. Об этом в среду заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский на пресс-конференции, посвященной выборам в московский парламент.

"Мы за то, чтобы расширять [полномочия] и чтобы они все решали, но если у них там будет только "Единая Россия", то для нас это плохо с вами <...> Надо добиться, чтобы был многопартийный парламент, и тогда дать ему полномочия", - сказал лидер либерал-демократов, отвечая на вопрос ТАСС о возможности участия Мосгордумы в назначении вице-мэров. По его словам, сейчас работа Мосгордумы не видна для москвичей, в то время как у московского парламента "должен быть особый статус".

Жириновский подчеркнул, что в перспективе Мосгордума должна получить "максимум полномочий". "И количество: по нашей норме, которую мы установили на количество жителей, должно быть 110 депутатов [сейчас 45]. Практически в каждой управе был бы депутат Мосгордумы", - продолжил лидер партии.

ЛДПР также выступает за унификацию названий должностей руководителей регионов в стране. "В Петербурге губернатор, в Москве мэр. Это единственный субъект во главе с мэром, зачем это надо? Пусть везде будут губернаторы", - считает Жириновский.

Он напомнил, что ЛДПР на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, выдвинула "максимальное количество кандидатов, 45, закрыли все округа". По его словам, средний возраст кандидатов - 35 лет, каждый из них уже минимум пять лет состоит в партии.