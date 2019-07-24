Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

"Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он с Атамбаевым, который в среду вылетел в Москву.

Российский лидер подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Атамбаева подозревают в причастности к пяти преступлениям. Трижды его приглашали на допрос в МВД в качестве свидетеля, однако экс-президент повестки проигнорировал.