Путин: жители Киргизии должны объединиться вокруг действующего президента страны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности, ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера. Глава российского государства в среду принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который прилетел в Москву.

"Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Кыргызстан, - а это наш союзник, близкое нам государство, - что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", - заявил Путин журналистам, отвечая на вопрос, встречался ли он с бывшим коллегой, который прибыл в Россию.

Путин высказал мнение, что жители республики сейчас должны объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова. "Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства", - сказал российский лидер. Он заверил, что РФ настроена реализовать все планы сотрудничества с властями Киргизии. "У нас много планов сотрудничества с Кыргызстаном. И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать", - подчеркнул Путин.