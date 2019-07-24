Жириновский призвал к защите прав всех партий вне зависимости от политических пристрастий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что интересы российских политических сил надо защищать одинаково, вне зависимости от личных пристрастий.

На пресс-конференции в среду, посвященной избирательной кампании в Мосгордуму, он обратил внимание на акции в поддержку оппозиционных кандидатов в столичный парламент, напомнив при этом, что 20 лет назад, когда ЛДПР не допустили до выборов в Госдуму, "никто не встал на [ее] защиту, ни один московский журналист, ни один политолог". "Это плохо. Давайте, когда ущемляют в политических правах, выступать в защиту без партийных пристрастий", - призвал он.

Жириновский также выступил за свободу проведения митингов в Москве на закрепленных за каждой партией площадках. "Пушкинскую площадь не трогаем, Манеж не трогаем, Площадь революции не трогаем. Есть площадь Сахарова, дайте ЛДПР какое-то место, всем дайте по Москве традиционные места - и не было бы проблемы с разрешением митингов", - считает политик. "Мы не претендуем на лучшую площадь, дайте нам какую-то конкретную, мы там будем собираться", - добавил он, заметив при этом, что политические силы сами не могут договориться по этому вопросу из-за конкуренции.

"Мы за то, чтоб была конкуренция, но открытая. Что нас всех с вами лимитирует? Коммунисты отдельно кучкуются, а оппозиция отдельно, ЛДПР отдельно, демократы разного разлива отдельно", - посетовал лидер либерал-демократов.