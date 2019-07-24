Олег Кувшинников подал документы для регистрации на выборы губернатора Вологодской области

ВОЛОГДА, 24 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Вологодской области в среду приняла документы для регистрации на предстоящих губернаторских выборах от действующего руководителя региона Олега Кувшинникова, выдвинутого партией "Единая Россия". Об этом сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Сегодня рабочая группа избирательной комиссии Вологодской области приняла документы от губернатора Олега Кувшинникова для регистрации на предстоящих губернаторских выборах", - сообщил ТАСС член избиркома Олег Шляпаков.

Всего на выборы губернатора Вологодской области были выдвинуты восемь человек. Это действующий глава региона Кувшинников, жительница Челябинской области Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, предприниматель Вадим Тюрин от "Ветеранов России", лидер вологодских коммунистов, депутат заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР Ольга Ширикова, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области, выдвинутый "Родиной" помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев и руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России".

Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку и назначил врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов. Выборы руководителя региона состоятся 8 сентября. По областному закону на выборы губернатора могут выдвигаться только кандидаты от политических партий.