Комиссия единороссов под председательством Медведева обсудит реализацию программы партии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Комиссия по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" соберется в четверг на очередное заседание, его проведет председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, участники дискуссии представят отчеты о реализации блоков программы "Экономика роста и благосостояния", "Образование", "Культура" и "Здоровое будущее", а также "рассмотрят экспертные предложения по повышению их эффективности".

По данным пресс-службы, в работе комиссии примут участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, члены президиума генсовета Андрей Макаров, Вячеслав Никонов, координаторы партийных проектов "Культура малой родины" и "Здоровое будущее" Ольга Казакова и Дмитрий Морозов, член общественного совета партпроекта "Культура малой Родины", народный артист РФ Игорь Бутман.

На выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, "Единая Россия" шла с программой "Успех каждого - успех России", состоящей из восьми тематических разделов по ключевым направлениям жизни российского общества. В преддверии думских выборов в партии действовала комиссия по подготовке программного документа, затем по инициативе Медведева она была реорганизована в комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы.

Комиссия регулярно проводит обсуждение разделов программы для подведения промежуточных итогов и актуализации программных решений.