Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит активную работу в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит активную деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и будет добиваться дальнейшего изменения ее работы.

"Большим достижением считаю тот факт, что нас услышали, наши настойчивые, справедливые требования к пересмотру регламента ПАСЕ и снятия ограничений для национальных делегаций в работе Парламентской ассамблеи увенчались успехом", - заявила она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, напомнив, что благодаря этим изменениям делегация Федерального собрания РФ вернулась в ПАСЕ.

"Мы будем активно продолжать там работать и отстаивать и дальше необходимые изменения в работе этой парламентской структуры", - заверила Матвиенко.