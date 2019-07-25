{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возвращение России в ПАСЕ

Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит активную работу в ПАСЕ

Председатель Совфеда отметила, что Россия будет и дальше отстаивать необходимые изменения в работе этой парламентской структуры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что Россия продолжит активную деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и будет добиваться дальнейшего изменения ее работы.

На эту тему
Момент истины для Совета Европы. Россия вернулась к работе в ПАСЕ

"Большим достижением считаю тот факт, что нас услышали, наши настойчивые, справедливые требования к пересмотру регламента ПАСЕ и снятия ограничений для национальных делегаций в работе Парламентской ассамблеи увенчались успехом", - заявила она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, напомнив, что благодаря этим изменениям делегация Федерального собрания РФ вернулась в ПАСЕ.

"Мы будем активно продолжать там работать и отстаивать и дальше необходимые изменения в работе этой парламентской структуры", - заверила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВозвращение России в ПАСЕ
Парламентские выборы на Украине - 2019
Матвиенко рассчитывает на возобновление межпарламентского диалога с Верховной радой
При этом спикер Совета Федерации заявила, что парламентские выборы на Украине нельзя назвать соответствующими всем нормам демократии
Читать полностью