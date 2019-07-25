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Выборы в Мосгордуму - 2019

У Совфеда нет идей по изменению законодательства из-за ситуации с кандидатами в Мосгордуму

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате нет идей и предложений по изменению избирательного законодательства в связи с недопуском ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму.

"Пока у нас в верхней палате нет таких идей и предложений в необходимости изменения действующего законодательства, оно работает. Бывают нарушения, они выявляются, их стало гораздо меньше, спрос за них гораздо строже, вплоть до уголовной ответственности по отношении к избирательным комиссиям", - сказала спикер СФ на пресс-конференции по итогам работы палаты в весеннюю сессию.

При этом Матвиенко не исключает, что данные предложения могут появиться в будущем. По ее словам, палата готова их рассмотреть.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВыборы в Мосгордуму - 2019
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