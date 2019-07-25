Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".

Действие соглашения было приостановлено с 1 января 2016 года в части, касающейся поездок в РФ граждан Турции, являющихся обладателями общегражданских заграничных паспортов. Однако документ по-прежнему действовал для граждан Турции со служебными паспортами, которые направляются в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в РФ.

Согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию, однако при условии "принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта".

Указанные меры были введены указом главы российского государства 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.