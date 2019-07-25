Матвиенко считает ЕСПЧ хорошим институтом по защите прав граждан

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является хорошим институтом по защите прав граждан.

"Я не вижу никаких угроз со стороны ЕСПЧ. Я считаю, что это хороший европейский институт защиты прав граждан и возможность гражданам, которые прошли все инстанции и не добились решения [в отечественных судах], обратиться еще в одну инстанцию", - заявила она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда.

При этом Матвиенко подчеркнула, что в случае принятия ЕСПЧ решений, противоречащих Конституции РФ, они, "безусловно, будут отдельно рассматриваться".

В конце 2015 года в России был принят закон, позволяющий Конституционному суду РФ признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь, ЕСПЧ, в случае их противоречия российской Конституции.