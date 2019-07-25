Матвиенко заявила, что считает русофобию в Грузии рукотворной и верит в мудрость ее народа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает русофобские настроения в Грузии рукотворными и верит в мудрость народа этой страны и нормализацию российско-грузинских отношений.

"Русофобия в Грузии рукотворная. У грузинского народа в абсолютно большей его части нет негативного отношения к русским и к России", - заявила она в четверг на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совета Федерации.

При этом она поставила под сомнение, что напряжение в российско-грузинских отношениях может закончиться "при нынешней власти в Грузии, которая несамостоятельна".

"Патроны [грузинской власти] делают сегодня все, чтобы Грузия не сблизилась с Россией... очень активно работают с гражданским обществом, тратят на это большие ресурсы", - пояснила она.

"Но я верю в разум и мудрость грузинского народа, я верю, что рано или поздно они осознают, куда им идти, с кем им идти, как им жить. Используя демократические процедуры, выберут власть, которая будет работать на интересы своего народа и своей страны", - заявила Матвиенко, констатировав, что "любой здравомыслящий политик понимает, что Россия не враг ей, сотрудничество с Россией взаимовыгодно со всех точек зрения".

Спикер Совфеда рассказала, что у нее много друзей среди грузин и она очень дорожит этой дружбой. "Я верю, что обязательно придет время при нашей жизни, когда российско-грузинские отношения нормализуются", - отметила она.

Матвиенко полагает, что принятое президентом РФ решение не вводить экономические санкции против Грузии "продемонстрировало на высшем уровне здравомыслящий подход, уважение к грузинскому народу и намерение России вопреки всему выстраивать диалог и выстраивать нормальные отношения не с режимом, а с грузинским народом".

Российско-грузинские отношения

Российско-грузинские отношения осложнились после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание законодательного органа, требуя отставки Ираклия Кобахидзе, занимавшего в тот момент пост председателя парламента, и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

После того, как ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния 7 июля в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России, Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, предложив кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой республики санкции.

В то же время с 8 июля вступил в силу указ президента РФ о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Как пояснял пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков, временное ограничение на прямое авиасообщение с Грузией введено для обеспечения безопасности россиян.