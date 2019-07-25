Володин назвал несправедливым требование платить взносы в СЕ за время отсутствия РФ в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает несправедливым требование к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы за период, когда делегация РФ не принимала участие в работе парламентской ассамблеи организации.

"Нам не очень понятно сегодня, когда звучат голоса в ПАСЕ о выплате взносов за тот период времени, когда наша делегация не принимала участия в работе ассамблеи. Это вопрос не денег, а вопрос справедливости", - сказал спикер в своем выступлении в четверг, посвященном итогам завершающейся весенней сессии Госдумы. "Посмотрите, кто эти вопросы поднимает. Во-первых, те, кто платит самые маленькие взносы, и те, кто инициировал лишение права голоса российской делегации", - обратил внимание он.

Володин также предложил ПАСЕ отказаться от процедуры мониторинга выполнения странами их обязательств как членов организации и назвал эту процедуру политическим рудиментом холодной войны.

"Все-таки очень много политики в работе ПАСЕ, очень много того, что ПАСЕ вобрала еще в годы холодной войны и никак не может с этими рудиментами расстаться. Как пример - мониторинг стран", - сказал спикер.

"Хотелось бы, чтобы такие подходы как можно быстрее ушли из практики ПАСЕ и мы с вами все вместе могли бы принимать участие в работе этой структуры с пониманием, что ее цель - построение эффективной модели коммуникаций, в основе которой лежат понятные принципы, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств и желание, чтобы в этом большом европейском доме были мир и благосостояние", - подчеркнул Володин.