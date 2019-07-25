Матвиенко считает, что состоятельным людям не нужно препятствовать входить в политику

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что людям с большими доходами не нужно препятствовать во вхождении в политику.

"Состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе, мы ведь не назначаем депутатов, их избирает население. Я не думаю, что они избирают их только потому, что у них большие доходы. Я думаю, что часть избирателей избирает таких людей, потому что видит в них успешных людей, в надежде, что они смогут сделать богатой страну и лично граждан", - сказала спикер СФ на пресс-конференции по итогам работы палаты в весеннюю сессию.

Таким образом она прокомментировала недавний рейтинг Forbes 100 богатейших госслужащих и депутатов России.

"Я хочу сказать, что вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы очень масштабируете эту проблему и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям, это неправильно, этого не надо делать. 16 депутатов Госдумы [представлены в рейтинге] - это всего лишь 4% от общего количества депутатов. Если я не ошибаюсь, то порядка 57 найдено состоятельных людей среди региональных депутатов. Посчитайте их [региональных депутатов], их тысячи, это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми", - подчеркнула спикер.

В начале июля на сайте российского издания Forbes был опубликован рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей. На второй позиции в списке оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков - президент "Южуралзолото Группа компаний", состояние которого Forbes оценил в 4,5 млрд рублей. Третье место у депутата Белгородской областной думы Сергея Гусева, владеющего кондитерской фабрикой "Славянка", с доходом в 2,84 млрд рублей.

На четвертом месте расположился член Совета Федерации и совладелец одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки "Океанрыбфлота" Валерий Пономарев с 2,4 млрд рублей, на пятом - депутат Госдумы Григорий Аникеев с 2,3 млрд рублей.