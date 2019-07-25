Слуцкий: игра военными мускулами на Корейском полуострове повысит напряженность в регионе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ситуацию на Корейском полуострове нельзя расценивать как стабильную, учитывая последние пуски ракет со стороны КНДР, которые стали реакцией на планы США и Южной Кореи по проведению военных учений.

"Ситуацию вокруг КНДР до сих пор нельзя расценивать как нормализовавшуюся. Произведенные пуски ракет являются прямым ответом Пхеньяна на намеченные на август военные учения США и Южной Кореи. Как известно, ни Вашингтон, ни Сеул не стали отказываться от своих планов, несмотря на переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Слуцкий.

Глава комитета указал, что "игра военными мускулами ведет лишь к повышению градуса напряженности в регионе". "Всем сторонам следует сохранять спокойствие и не провоцировать возможное обострение на фоне наметившихся позитивных тенденций в корейском урегулировании. И об этом мы намерены говорить по всем линиям и контактам нашего межпарламентского взаимодействия", - заключил Слуцкий.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой северокорейской разработкой.

Ни одна из ракет, запущенных КНДР, не достигла особой экономической зоны Японии в Японском море. По словам премьер-министра Синдзо Абэ, этот новый северокорейский запуск не вызвал прямой угрозы национальной безопасности страны, однако пообещал, что японские власти будут держать тесный контакт с США и Южной Кореей по этому вопросу.