Косачев: задержание танкера России СБУ Украины не сулит ничего хорошего отношениям стран

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу задержания российского танкера СБУ Украины подлежит разъяснению, ничего хорошего для российско-украинских отношений подобные провокации не несут. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Обстоятельства подлежат уточнению. Позиция Зеленского - разъяснению. Что сейчас есть настоящая Украина? Когда она продолжает бряцать оружием или когда стремится к миру? Наступает час истины", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он предположил, что либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, "тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Петром Порошенко в интересах собственной избирательной кампании". "И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики. Либо СБУ Украины действует по собственному разумению и в обход президента, пытаясь втянуть его в эту заскорузлую провокацию", - отметил сенатор.

Он добавил, что это не менее плохо, "потому что тогда Зеленский - всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива". "Это опять же прискорбно и для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так и не дождались от Зеленского самостоятельности и ответственности", - считает Косачев.

О задержании

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Это судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Сейчас, добавили в ведомстве, "группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.

В МИД РФ заявили, что Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, последствия не заставят себя ждать, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.