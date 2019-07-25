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Задержание российского танкера на Украине

Косачев: задержание танкера России СБУ Украины не сулит ничего хорошего отношениям стран

Глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу задержания российского танкера подлежит разъяснению

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу задержания российского танкера СБУ Украины подлежит разъяснению, ничего хорошего для российско-украинских отношений подобные провокации не несут. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Обстоятельства подлежат уточнению. Позиция Зеленского - разъяснению. Что сейчас есть настоящая Украина? Когда она продолжает бряцать оружием или когда стремится к миру? Наступает час истины", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он предположил, что либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, "тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Петром Порошенко в интересах собственной избирательной кампании". "И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики. Либо СБУ Украины действует по собственному разумению и в обход президента, пытаясь втянуть его в эту заскорузлую провокацию", - отметил сенатор.

Он добавил, что это не менее плохо, "потому что тогда Зеленский - всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива". "Это опять же прискорбно и для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так и не дождались от Зеленского самостоятельности и ответственности", - считает Косачев.

О задержании

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Это судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Сейчас, добавили в ведомстве, "группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.

В МИД РФ заявили, что Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, последствия не заставят себя ждать, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичЗадержание российского танкера на Украине
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