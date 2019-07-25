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Задержание российского танкера на Украине
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Посольство РФ в Киеве не подтверждает сообщения СМИ о возвращении домой экипажа танкера

Дипмиссия и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства произошедшего

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Посольство России на Украине пока не подтверждает и не опровергает информацию ряда СМИ о том, что экипаж задержанного в порту Измаила российского танкера отправляется домой. Об этом сказал корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии.

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"Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказал он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

На судне проведены "санкционированные украинским судом следственные действия" - обыск, "изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов", а также допрошены члены команды.

На судах такого класса обычно находятся 10-12 моряков, сообщили ТАСС в Российском профсоюзе моряков. В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выложил в Facebook фото не менее семи отобранных паспортов моряка РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на судовладельца - компанию "Альтомар Шиппинг" из города Геленджика Краснодарского края - сообщили о том, что экипаж российского судна уже возвращается домой.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.

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УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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