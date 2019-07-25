Постпред России при ОБСЕ потребовал от Украины прекратить дело Вышинского

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Россия требует от властей Украины прекратить преследование главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"19 июля суд в Киеве продлил арест руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому еще на два месяца. На это уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, назвав решение "ужасным". Напомню, что свыше года Кирилл Вышинский находится под стражей за свою репортерскую деятельность. Требуем от Киева прекратить преследование журналиста", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.