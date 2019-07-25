Миронов считает, что парламент должен иметь право выражать недоверие министрам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что в Конституции РФ должны быть прописаны полномочия парламента по выражению недоверия конкретным министрам. Такое мнение Миронов выразил в эфире телеканала " Россия-24 " в четверг.

Он также выразил полное согласие со статьей председателя Госдумы Вячеслава Володина "Живая Конституция развития", которая была опубликована в "Парламентской газете" 17 июля, и напомнил, что в ней содержится предложение привлечь парламент к консультациям при назначении министров. При этом Миронов выразил неудовлетворенность работой главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который ранее в интервью "Эхо Москвы" заявил, что пузырь на рынке потребкредитования находится на грани взрыва.

"Мы не можем каким-то образом влиять на деятельность министров, мы не можем их оценивать. И вот мы не можем повлиять на этого министра [главу МЭР Максима Орешкина]. Я считаю, что у парламента должно быть право выражать недоверие конкретному министру", - сказал Миронов.

При этом он отметил, что является противником введения парламентской республики в России в ближайшее время. "Я уверен, что для России еще несколько десятилетий нужна президентская власть с соответствующими полномочиями", - сказал он.

Миронов также предложил внести поправки в закон о парламентском расследовании о том, что "каждая палата парламента имеет право проводить любые парламентские расследования".

"Я думаю, что такие точечные изменения в конституцию грядут", - заключил Миронов.

Изменения в конституцию

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью "Живая Конституция развития" в "Парламентской газете", в которой допустил точечные конституционные новации для баланса ветвей власти. Он также высказал мнение, что Дума как минимум должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства, отметив, что введение таких процедур потребует внесения изменений в конституцию.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пресс-конференции в четверг, заявила, что в России достигнут баланс разделения полномочий между ветвями власти. При этом она допустила усиление роли парламента. Спикер СФ также подчеркнула, что парламентариям надо эффективнее использовать уже имеющиеся полномочия, а "фундамент в виде основополагающих положений [конституции] надо сохранить".