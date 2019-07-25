Полпред президента в СФО дал негативную оценку работе мэра Тулуна Иркутской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло дал негативную оценку работе мэра пострадавшего при паводке в Иркутской области города Тулуна Юрия Кариха, обратив внимание, что он перекладывает принятие решений на власти региона.

"У нас один "золотой" мэр - это мэр Тулуна. Это очень "золотой" мэр, вместо которого все, в том числе и региональная власть, все делают", - сказал он в четверг на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

После заседания глава правкомиссии вице-премьер Виталий Мутко обратил внимание на значимость работы муниципальных глав при ликвидации последствий паводка в регионе. "Все выплаты идут через муниципалитет, глава муниципалитета подписывает акты о признании жилья непригодным, выделяет деньги, сертификаты. Естественно, мы должны его подкреплять. Они [главы муниципалитетов Иркутской области] сначала подрастерялись, конечно, но сейчас мы стараемся, чтобы все работали командой, друг друга поддерживали, и было хорошее взаимодействие", - пояснил он.

Дума Нижнеудинского района Иркутской области 15 июля приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника.