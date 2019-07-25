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Задержание российского танкера на Украине
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Моряки с задержанного на Украине российского танкера возвращаются домой

Как отметили в российском посольстве, само судно остается на украинской территории
Танкер Nika Spirit State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Описание
Танкер Nika Spirit
© State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Моряки задержанного в Измаиле российского танкера возвращаются домой, само судно остается на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель посольства РФ на Украине.

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"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сообщил он. Других подробностей в дипломатическом учреждении не сообщают.

Ранее сообщалось, что члены экипажа были допрошены, затем их отпустили.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

На судне проведены "санкционированные украинским судом следственные действия" - обыск, "изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта [в районе Керченского пролива], бортовых журналов".

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УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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