Моряки с задержанного на Украине российского танкера возвращаются домой

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Моряки задержанного в Измаиле российского танкера возвращаются домой, само судно остается на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель посольства РФ на Украине.

Инциденты на море между Россией и Украиной

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"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сообщил он. Других подробностей в дипломатическом учреждении не сообщают.

Ранее сообщалось, что члены экипажа были допрошены, затем их отпустили.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

На судне проведены "санкционированные украинским судом следственные действия" - обыск, "изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта [в районе Керченского пролива], бортовых журналов".