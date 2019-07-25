Депутаты владимирского Заксобрания обвинили губернатора в неисполнении закона

ВЛАДИМИР, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли постановление, в котором просят губернатора Владимира Сипягина прекратить нарушение законодательства о порядке рассмотрения проектов госпрограмм. По данным парламентариев, глава региона не соблюдает сроки внесения документов в заксобрание, что в дальнейшем может повлечь за собой рассмотрение вопроса о недоверии к губернатору.

В соответствии со вступившими в силу 13 июня 2019 года поправками в областное законодательство, администрация области должна представлять в заксобрание проекты государственных программ Владимирской области и предложения о внесении изменений в них, в свою очередь, у депутатов есть не более 30 дней на их рассмотрение. Однако за время действия закона, по данным депутатов, документы вносились с нарушением срока и подписывались губернатором максимум через три дня после их внесения в региональный парламент.

"Письмо направлялось в адрес губернатора о соблюдении закона. Если не будет реакции на постановление ЗС, то следующие шаги - публичное обращение в прокуратуру Владимирской области. Прокуратура имеет право обратиться в суд. Если еще несколько попыток таких будет, мы можем ставить вопрос о недоверии губернатору в соответствии с законодательством", - отметил на заседании вице-спикер заксобрания Вячеслав Картухин.

По данным депутатов, за время действия закона с нарушениями были приняты изменения семи госпрограмм. В постановлении депутаты предложили губернатору принять меры по недопущению нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения документов.

"Принятие сегодняшнего постановления - очень важный шаг, чтобы было соблюдение действующего законодательства Владимирской области. Вообще это вопрос дикий на самом деле. При предыдущих губернаторах не было такого неуважения к ЗС Владимирской области", - добавил Картухин.