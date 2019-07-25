Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобы Гудкова, Янкаускаса и Жданова

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия отказала в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), передает корреспондент ТАСС из зала заседаний столичного избиркома.

Члены Мосгоризбиркома обсуждали жалобы кандидатов в закрытом от СМИ режиме, так как Любовь Соболь пришла на заседание Мосгоризбиркома, где обратилась к председателю комиссии Валентину Горбунову с заявлением. Она считает незаконным данный ей отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, а также решение рабочей группы рекомендовать Мосгоризбиркому оставить без удовлетворения ее жалобу на решение окружной избирательной комиссии 43-го округа.

Горбунов, в свою очередь, предложил Соболь передать все ее возражения в приемную избиркома, а также обсудить вопросы на личной встрече после заседания, но Соболь не согласилась. По мнению Горбунова, действия Соболь "препятствуют работе избиркома, а также попадают под статью уголовного кодекса". Через несколько минут дискуссий председателя МГИК и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы члены избиркома удалились из зала заседаний в другое помещение.

"Рабочая группа рассматривала жалобы, доводы заявителей, руководствуясь не только законодательством, но и рекомендациями по проверке подписей, поступившими от Общественной палаты Москвы. На заседании комиссии были рассмотрены жалобы пяти кандидатов. <...> Несмотря на восстановление подписей каждому кандидату, достоверных подписей ни одному из пяти не хватило. Решение окружных комиссий оставлено в силе. Принято решение отказать в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий Константинасу Янкаускасу, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Константину Лисице, Юлии Серебрянской", - сказал после заседания журналистам Горбунов.

Накануне рабочая группа по рассмотрению жалоб выслушала заявления пяти вышеуказанных кандидатов и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их жалобы без удовлетворения. При этом каждому кандидату были "зачтены" подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

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