Посольство РФ в Вене не комментирует информацию о розыске россиянина в Австрии

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Российское посольство в Вене не комментирует информацию МВД Австрии, которое объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на ГРУ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в российской дипмиссии.

"Не комментируем", - сообщил представитель посольства РФ.

МВД Австрии ранее сообщило, что объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ и передачу секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. "Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике", - говорится в заявлении МВД.

МВД Австрии также распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что Игорь Зайцев родился в Москве 6 апреля 1954 года. Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчина подозревается "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД.