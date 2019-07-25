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Посольство РФ в США направило ноту протеста из-за проблем с визой у теннисистки Кузнецовой

Здание посольства России в США AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Здание посольства России в США
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста на фоне проблем с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Об этом дипмиссия сообщила в четверг на своей странице в Facebook.

"Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечает посольство, Кузнецова стала "очередной жертвой "затянувшихся административных процедур" при получении американской визы". "Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США ", - добавили в дипмиссии.

 

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