Избирком отказался регистрировать кандидата в губернаторы Забайкалья от КПРФ

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Забайкальского края в пятницу отказала первому секретарю краевого комитета КПРФ Юрию Гайдуку в регистрации в качестве кандидата в губернаторы, передает корреспондент ТАСС с заседания комиссии.

"За то, чтобы отказать Юрию Николаевичу Гайдуку в регистрации, проголосовали 13 членов краевой избирательной комиссии, один (представитель КПРФ - прим. ТАСС) [проголосовал] против", - объявила секретарь.

Как пояснили во время заседания, Гайдук предоставил в избирком 352 достоверные подписи "муниципального фильтра" при необходимых 349. Представители комиссии отметили, что серьезных нареканий к качеству собранных подписей не было. Однако кандидат нарушил норму, согласно которой среди представленных подписей должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, - Гайдук представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.

В ответ на решение избиркома Гайдук заявил, что не согласен с ним, и покинул заседание.

При этом избирком зарегистрировал в качестве кандидатов в губернаторы представителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елену Краузе и кандидата от партии "Патриоты России" Вячеслава Ушакова. Таким образом, предвыборную кампанию продолжат четыре кандидата - помимо Краузе и Ушакова, это врио губернатора Александр Осипов, участвующий в выборах как самовыдвиженец, и представляющая Партию роста Яна Шпак.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября.