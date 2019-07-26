Совфед одобрил ратификацию ряда протоколов об изменении устава ОДКБ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил законы, которые предусматривают ратификацию протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), уточнив в том числе полномочия стран-наблюдателей.

Протоколы были подписаны президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане.

"Излагается в новой редакции статья 11 соглашения, в соответствии с которой не только генеральный секретарь ОДКБ и члены его семьи, проживающие вместе с ним, но и его заместители вместе с членами их семей пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента и членов его семьи (это положение действует, если указанные лица не являются гражданами государства пребывания секретариата ОДКБ, то есть не являются гражданами РФ)", - говорится в сопроводительных документах к одному из протоколов.

Согласно тексту, в состав Совета коллективной безопасности - высшего органа ОДКБ - могут входить не только главы государств, но и председатели правительств в том случае, если это позволяет национальное законодательство.

Другой протокол предусматривает, что не входящие в ОДКБ страны, а также "международные организации, заинтересованные в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ", могут получить статус наблюдателя, не принимая обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. Государства и организации, готовые к участию в них, смогут получить статус партнера ОДКБ.

Еще один протокол вместо должности полномочного представителя при ОДКБ вводит должность постоянного и полномочного представителя, а также должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.