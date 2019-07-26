Совфед ратифицировал договор России и Египта о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о ратификации договора между Россией и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который содержит набор конкретных задач, целей и механизмов по взаимодействию двух стран.

Договор был подписан в Сочи 17 октября 2018 года по итогам визита президента Египта в Россию. Он направлен на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между странами. В документе стороны договорились проводить на регулярной основе обмен визитами президентов двух государств, а в периоды между их встречами регулярные переговоры на уровне министерств, в том числе консультации по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны России и Египта. Кроме того, достигнута договоренность о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с международным терроризмом под председательством заместителей министров иностранных дел обоих государств.

Документом закрепляется готовность сторон поддерживать сотрудничество между своими министерствами экономического профиля и предпринимателями, включая ежегодное проведение заседаний совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и российско-египетского делового совета поочередно в каждом из государств. Иные сферы сотрудничества, перечисленные в договоре, включают военную и военно-техническую сферы, науку и образование, туризм, гуманитарные и культурные связи, обмен между общественными, молодежными и спортивными организациями.

Договор заключается сроком на 10 лет. Устанавливается, что его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, на его памяти это самый конкретный рамочный договор о стратегическом партнерстве, так как "он содержит набор конкретных механизмов, задач и целей на перспективу". "Мне импонирует стиль этого документа. Я решительно хотел бы его подержать и, может быть, даже считать его неким образчиком, чтобы и с другими странами выстраивать наши договорные отношения с таким максимальным прагматизмом и с такой максимальной конкретикой", - сказал сенатор.

Он обратил особое внимание, что во второй статье этого документа зафиксирована договоренность содействовать контактам между Федеральным собранием РФ и Палатой представителей Египта, взаимодействию между ними в рамках Межпарламентского союза и других международных парламентских организаций. "Это происходит не всегда. Спасибо разработчикам, что не забыли эту тему. Она здесь уже является частью межгосударственных обязательств сторон", - подчеркнул глава международного комитета СФ.