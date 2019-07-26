Комиссия Совфеда разработает меры по противодействию информационным войнам стран Запада

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ разработает основные направления по противодействию усилиям ряда западных стран по развязыванию информационных войн и ограничению свободы средств массовой информации. Об этом заявил глава комиссии Алексей Пушков.

"Нам предлагают новую информационную реальность: до сих пор информация обслуживала политику, сегодня сама информация - это политика, она политику формирует. Это, безусловно, требует ответных действий. Мы не можем оставлять это поле инициаторам информационной войны. В связи с этим мы намерены нашей комиссией проработать основные направления противодействия этим усилиям на следующий политический год", - сказал Пушков на пленарном заседании в пятницу.

Он также предложил сенаторам активно включать вопросы, касающиеся свободы СМИ, в повестки международных встреч, конференций и при контакте по линии групп дружбы с парламентами зарубежных стран.

"Если раньше информационная война велась на конкретных направлениях, то теперь она выходит на новый уровень, приобретает системный и всеохватывающий характер. И ведется с прямым участием и финансированием со стороны государств западного альянса. Обратите внимание, что теперь на это официально выделяются средства в бюджетах соответствующих государств", - сказал сенатор.

По его словам, десятки миллионов долларов выделено в этом году Конгрессом США, $22,5 млн - Лондоном "на распространение так называемой достоверной информации в Восточной Европе и в поддержку так называемых независимых СМИ". "На западе также готовятся индикаторы доверия к журналистике. Это делается для создания белых и черных списков СМИ, то есть СМИ, заслуживающих доверие и не заслуживающих", - констатировал Пушков.

Он также сообщил, что есть идея провести международную конференцию на тему свободы СМИ в условиях информационной войны. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это предложение надо поддержать.