Лавров обсудил с главой МИД ЮАР укрепление сотрудничества на международной арене

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро обсудил с коллегой из ЮАР Наледи Пандор развитие двустороннего взаимодействия на международных площадках и в Африке. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Состоялось предметное обсуждение перспектив российско-южноафриканского стратегического партнерства с ударением на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, - отметили в министерстве. - Подтверждена обоюдная заинтересованность сторон в углублении политического диалога и нацеленность двух стран на эффективную координацию действий в ООН, БРИКС, Группе двадцати и на других международных площадках".

Кроме того, как подчеркнули в МИД РФ, в связи с предстоящим в октябре в Сочи саммитом Россия - Африка "особое внимание было уделено вопросам сотрудничества с государствами региона в политической, торгово-экономической областях и в сфере безопасности". "Затронута тематика продвижения интеграционных процессов в Африке. Акцентирована безальтернативность принципа "африканским проблемам - африканское решение" при широкой поддержке со стороны международного сообщества", - добавили в ведомстве.