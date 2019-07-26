Толстой: в новый состав Рады не прошли эпатажные представители делегации Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Эпатажные и истеричные члены делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не прошли в новый состав Верховной рады Украины по итогам выборов 21 июля, что показывает степень их поддержки избирателями. Об этом заявил в пятницу глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Политик, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единая Россия", отметил, что после возвращения России в ПАСЕ "нельзя сказать, что впереди ждут безоблачные годы сотрудничества с этой организацией". "Все-таки еще очень влиятельны силы, желающие поставить нашу страну в условия полной изоляции и нескончаемых санкций", - признал он. "Хотя прошедшие в минувшие выходные выборы в Верховную раду Украины показали всю степень "поддержки" избирателями эпатажных и истеричных представителей украинской делегации: в новый состав украинского парламента они не вошли", - с иронией обратил внимание Толстой.

Он также подтвердил, что с 30 сентября по 4 октября российская делегация примет участие в очередной сессии ПАСЕ в Страсбурге. "В эти дни Совет Европы будет отмечать свое 70-летие, и мы очень надеемся, что свой юбилей организация отметит возвращением к своим базовым демократическим принципам и ценностям", - сказал депутат.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает, набирая 43,16% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.

Согласно данным ЦИК, "Слугу народа" по партийным спискам на выборах поддержали более 6,3 млн человек, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - более 1,9 млн человек, "Батькивщину" - почти 1,2 млн человек, "Европейскую солидарность" - около 1,18 млн человек, "Голос" - около 851 тыс.