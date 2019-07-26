Слуцкий прокомментировал переход Поклонской в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская благодаря уровню своего профессионализма сможет внести вклад в работу делегаций Госдумы на любой межпарламентской площадке. Такое мнение в пятницу на пресс-конференции выразил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Поклонская сообщила, что переходит на работу в комитет по международным делам.

"Что касается того, на каких площадках она будет работать, это решают фракции, которые формируют те или иные делегации Государственной думы для участия в международных парламентских структурах, будь то Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея православия. Думаю, что Наталья Владимировна по своему профессиональному уровню могла бы украсить любую из этих делегаций", - сказал Слуцкий.

Глава комитета полагает, что Поклонская, "учитывая ее активность", будет работать не только на площадке комитета, но и "на международных парламентских площадках". Слуцкий также напомнил, что депутат активно занимается темой возвращения детей граждан РФ, которые по разным причинам оказались в Сирии.

Сейчас Поклонская входит в состав комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где она занимает должность заместителя председателя. В аппарате фракции "Единая Россия" ТАСС ранее подтвердили факт передачи заявления Поклонской на имя руководителя парламентского большинства Сергея Неверова о ее намерении перейти в комитет по международным делам. По словам Слуцкого, окончательно это решение может быть закреплено на одном из первых заседаний Думы в осеннюю сессию.