Матвиенко назвала завершившуюся сессию Совета Федерации очень продуктивной

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала как очень продуктивную завершившуюся в пятницу весеннюю сессию, которая в основном была посвящена реализации задач, поставленных президентом РФ в майском указе и послании Федеральному собранию.

"Мы завершаем весеннюю сессию, основное содержание которой, в первую очередь, было посвящено реализации задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, майском указе и национальных проектах. <...> Эта сессия стала не только одной из самых насыщенных, но, главное, очень продуктивной", - сказала Матвиенко, выступая с заключительным словом.

Она подчеркнула, что ключевая цель этих стратегических документов - существенное улучшение качества жизни людей на основе прорывного ускорения технологического, экономического, социального развития страны.

Матвиенко сказала, что с начала года сенаторы провели 15 заседаний палаты, в ходе которых одобрено более 320 законов. "Результативной была и законотворческая деятельность сенаторов. Вами в период этой сессии было внесено более 90 законопроектов, 15 из них уже стали федеральными законами", - сказала спикер Совфеда, обращаясь к сенаторам.

Она добавила, что в целом за эту весеннюю сессию одобрено 44 закона, подготовленных членами Совета Федерации, в том числе совместно с другими субъектами законодательной инициативы. Среди них она перечислила законы о цифровых технологиях в финансовой сфере, о развитии системы быстрых платежей, о защите прав дольщиков, об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета, о борьбе с недобросовестными микрофинансовыми организациями и многие другие.

Также Совфед, по ее словам, выступил инициатором изменений в Гражданский кодекс, которые существенно упрощают процедуру регистрации региональных брендов. "Появляется новый объект интеллектуальных прав: географическое указание. На сегодняшний день субъектами Федерации зарегистрировано более 170 уникальных брендов. Уверена, что с принятием нового закона этот процесс ускорится", - сказала она.

Президентские инициативы

Матвиенко отметила, что целый блок законов, инициированных президентом, был посвящен реализации национальных проектов. Она охарактеризовала их как "конкретные, адресные и ожидаемые людьми". Среди них сенатор назвала законы о предоставлении 450 тыс. рублей из федерального бюджета на погашение ипотеки многодетным семьям и о снижении налоговой нагрузки на них, о расширении числа семей, которым устанавливается ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Кроме того, по поручению президента в кратчайшие сроки было принято решение о повышении уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров, устранена "несправедливость в отношении тех пенсионеров, которые получали социальную доплату ниже прожиточного минимума". Также принят федеральный закон об "ипотечных каникулах", предоставляющий право россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам.

Допфинансирование детских театров

Совет Федерации достиг договоренности с правительством РФ о решении вопроса по выделению дополнительного финансирования детских театров в рамках осенней парламентской сессии, сообщила Матвиенко.

"На сегодняшний день понимание с правительством найдено. Достигнута договоренность с [первым вице-премьером, министром финансов РФ] Антоном Германовичем Силуановым решить этот вопрос [о дополнительном финансировании детских театров] в ходе принятия осенних поправок", - сказала Матвиенко, закрывая весеннюю сессию СФ.

Она напомнила, что в феврале в Год театра в Совете Федерации впервые прошла встреча с руководителями детских театров России, по итогам которой на контроль был взят вопрос о предоставлении им дополнительного финансирования.

Также спикер Совфеда отметила, что в эту сессию продолжилась работа в рамках Десятилетия детства.

"В начале июля прошло первое тематическое заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Оно было посвящено вопросам воспитания подрастающего поколения. Идеи и предложения, озвученные на Совете, обязательно должны найти свое отражение в нашей законотворческой деятельности", - сказала она.