Эксперт назвал заявления Киева о поставках газа из Катара "играми перед переговорами с РФ"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заявления директора "ГТС Украины" Сергея Макогона о планах по импорту газа из Катара с 2020 года - это ничто иное, как политические игры в преддверии переговоров по новому газовому контакту с Россией. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"На самом деле это чисто политико-экономические игры в преддверии переговоров с Россией по поводу транзита газа и потребления со стороны Украины", - отметил Жарихин, добавив, что, тем не менее, вероятность подобных поставок существует, однако препятствием может также стать позиция турок по использованию черноморских проливов для прохода газовых танкеров.

"Это будет абсолютно невыгодно экономически, но они считают, что будет очень выгодно им политически, они не будут зависеть от России, - резюмировал эксперт. - А то, что они будут зависеть от Катара, это их не волнует. И даже если эти газовозы пропускают, они могут, значит, зависеть от Турции, которая в любой момент может сказать "нет" [проходу танкеров через черноморские проливы]".

В четверг Макогон сообщил о том, что Украина планирует с 2020 года начать поставки газа из Катара. В качестве альтернативных вариантов диверсификации украинского импорта газа он назвал Трансбалканский газопровод и газопровод Танап из Азербайджана.

Контракт с "Газпромом"

В июне этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. По словам Миллера, "этот поезд уже ушел", но "Газпром" готов продлить действующий контракт, который "должен быть экономически целесообразным для российской стороны". При этом, по мнению Миллера, Украина должна, в первую очередь, думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении. Глава "Газпрома" также отметил, что вероятность начала переговоров с Украиной с чистого листа "выше нуля", они могут начаться после того, как в Киеве сформируется новое правительство. Сегодня, по его словам, баланс взаимоотношений по газу между РФ и Украиной нарушен решением Стокгольмского арбитража, который, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

В результате решений Стокгольмского арбитража "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" не согласился с этим и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. В результате в марте 2018 года "Газпром" вернул уже внесенную "Нафтогазом" предоплату за возобновление поставок газа и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.