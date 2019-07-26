Слуцкий рассказал о контактах представителей блока Зеленского с депутатами Госдумы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Некоторые члены блока президента Украины Владимира Зеленского в новой Верховной раде уже вышли на контакт с депутатами Госдумы, работа с ними начата. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, восстановление контактов Рады и Госдумы "зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства". "Пока во многом для нас это "черный ящик", - продолжил он.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать".

"Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.

"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал депутат.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает, набирая 43,16% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.