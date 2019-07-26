Полиция Марий Эл проверяет информацию о подделке подписей избирателей

ТАСС, 26 июля. Полиция в Марий Эл проверяет информацию о том, что в региональном отделении Партии роста подделывают подписи, сообщила пресс-служба МВД республики.

"23 июля в полицию поступило заявление от гражданина о том, что в помещении Партии роста подделывают подписи. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр и получила объяснения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, результаты которой будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в начале июля региональное МВД получило обращение председателя ЦИК республики Ирины Татариновой по поводу изготовления и распространения агитационных материалов с нарушением закона. Правоохранители выяснили, что их распространяли жители иностранных государств.

"В отношении одного из кандидатов партии составлен протокол по ст. 5.11 КоАП РФ ("Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом"). Суд обязал его выплатить штраф. По факту выпуска газет, изготовленных с нарушениями требований законодательства, в установленные законом сроки МВД по Республике Марий Эл будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Выборы депутатов Государственного совета Марий Эл седьмого созыва пройдут 8 сентября.