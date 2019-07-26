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Задержание российского танкера на Украине

Посольство РФ до сих пор не получило никаких документов о задержанном на Украине танкере

В диппредставительстве сообщили об отсутствии у них какой-либо новой информации после отъезда экипажа танкера в Россию

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Посольство России на Украине не получило никакой новой информации от украинских властей относительно судьбы российского танкера, задержанного накануне в Измаиле Одесской области. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

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"После отъезда экипажа танкера новых подробностей у нас нет. Нет никаких документов, никакой важной конкретики со стороны украинских властей не появилось, к нам никто не обращался", - проинформировали в посольстве.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой задержала танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области 25 июля. Судно было опознано как танкер "Нейма" (Nеyma), якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, на борту находились 10 моряков. Позднее пресс-служба СБУ сообщила, что экипаж не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. В СБУ добавили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В пятницу экипаж задержанного танкера вернулся в Россию.

Теги
УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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