Посольство РФ до сих пор не получило никаких документов о задержанном на Украине танкере

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Посольство России на Украине не получило никакой новой информации от украинских властей относительно судьбы российского танкера, задержанного накануне в Измаиле Одесской области. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

"После отъезда экипажа танкера новых подробностей у нас нет. Нет никаких документов, никакой важной конкретики со стороны украинских властей не появилось, к нам никто не обращался", - проинформировали в посольстве.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой задержала танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области 25 июля. Судно было опознано как танкер "Нейма" (Nеyma), якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе, на борту находились 10 моряков. Позднее пресс-служба СБУ сообщила, что экипаж не нарушал морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. В СБУ добавили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

В пятницу экипаж задержанного танкера вернулся в Россию.