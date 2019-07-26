Слуцкий готов отправиться в Киев для налаживания контактов с депутатами новой Рады

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым налаживать межпарламентские связи с Украиной и сам готов отправиться в Киев для встреч с депутатами Рады, если ему будет предоставлено право въезда на Украину.

"Конечно, готов [поехать в Киев], - сказал он в пятницу на пресс-конференции. - Меня там включили в какие-то списки [на запрет въезда на Украину]. Если меня из этих списков исключат и дадут своего рода [право въезда] в исключительном порядке, то почему нет".

"Необходимо встречаться, и встречаться не только в Страсбурге (на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы). Необходимо возобновить контакты, и эти контакты будут лучшим ответом тем и на Украине, и за пределами постсоветского пространства, кто пытается всеми силами Москву и Киев растолкать, развести и поссорить", - указал Слуцкий.

Восстановление контактов Рады и Госдумы "зависит от доброй воли в первую очередь представителей парламентского большинства", отметил он. "Пока во многом для нас это "черный ящик", - продолжил он.- Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь и уже мы с ними начинаем работать". "Я имею в виду именно блок Зеленского", - добавил Слуцкий.

"Очень и очень хотелось бы надеяться, что в ближайшие месяцы мы возобновим - не будем загадывать, в каком масштабе - системное сотрудничество с Верховной радой", - резюмировал депутат.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Согласно данным ЦИК Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" побеждает, набирая 43,16% голосов. В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает поддержку 13,05% голосов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,82%.