За пост губернатора Волгоградской области поборются пять кандидатов

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Волгоградской области в пятницу зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах главы региона четверых представителей партий, 24 июля был зарегистрирован кандидат от "Единой России" действующий губернатор Андрей Бочаров. Таким образом, за пост главы региона на выборах 8 сентября поборются пять претендентов, сообщил ТАСС секретарь Волгоградского облизбиркома Анатолий Ярылкин.

"Сегодня на заседании избирательной комиссии региона зарегистрированы кандидатами Алексей Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук от "Справедливой России". Два дня назад был зарегистрирован первый кандидат - это Андрей Бочаров от "Единой России", итого пять кандидатов будут претендовать на пост губернатора на выборах 8 сентября", - сказал Ярылкин.

Он уточнил, что на заседании областного избиркома принято решение об извещении троих представителей партий об отсутствии у них необходимых документов для регистрации кандидатом на должность губернатора Волгоградской области. Это Дмитрий Любитенко от "Яблока", который не прошел муниципальный фильтр, он представил только 22 подписи муниципальных депутатов вместо требуемых 228. Также Владимир Поляков от партии "Национальный курс", который не представил листы поддержки, и Виктор Левчук от Партии ветеранов России, он вообще не представил никаких документов.

Выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу пройдут 8 сентября. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.