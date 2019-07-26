Слуцкий: идея о выплате взносов в Совет Европы за период отсутствия РФ в ПАСЕ сомнительна

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий скептически относится к идее о выплате взносов в Совет Европы за период, когда Россия не участвовала в работе его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

"С какой стати платить огромные деньги за те годы, когда нас там не было, когда без нас были избраны 70% судей большой палаты Европейского суда по правам человека, когда без нас был избран верховный комиссар Совета Европы по правам человека, когда без нас были приняты резолюции, рекомендации комитета министров в очень большом количестве откровенно антироссийские?" - сказал он в пятницу на пресс-конференции.

По словам депутата, уплата "столь серьезных сумм представляется сомнительной".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем выступлении в четверг, посвященном итогам завершающейся весенней сессии, заявил, что считает несправедливым требование к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы за период, когда делегация РФ не принимала участие в работе ПАСЕ. По его словам, "это вопрос не денег, а вопрос справедливости".