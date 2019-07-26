Единороссы представили Путину кандидатуры на должности глав Ингушетии, Крыма и КБР

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры действующих глав регионов для рассмотрения при назначении на должности руководителей Республик Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария, они были утверждены решением генерального совета единороссов. Как сообщила в пятницу пресс-служба партии, соответствующие предложения главе государства направил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Так, на должность главы Ингушетии предложена кандидатура временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова. "Калиматов занимал пост прокурора Республики Ингушетия, советника губернатора Самарской области. Он обладает необходимым управленческим опытом, а также знанием особенностей и уклада жизни в республике, понимает, в чем нуждаются жители. Все эти качества позволят ему эффективно управлять регионом", - отметил Турчак.

На пост главы Кабардино-Балкарской Республики партией предложен Казбек Коков, который также временно исполняет обязанности главы региона. "Казбек Коков - человек с богатым управленческим опытом и грамотный политик. Он, как никто другой, знает регион и сможет не только сохранить достижения предыдущих руководителей, но и придать импульс для дальнейшего развития республики", - пояснил секретарь руководящего партийного органа.

На должность главы Республики Крым предложена кандидатура действующего руководителя региона Сергея Аксенова. Как напомнил Турчак, он был избран в октябре 2014 года, в июне возглавил список партии в Госсовет Крыма на выборах, которые пройдут 8 сентября. "В течение пяти лет ему удалось заложить фундамент для дальнейшего развития Крыма. За это время в республике были построены важные инфраструктурные и социальные объекты", - обратил внимание сенатор.

О том, что партия определилась с кандидатурами для выдвижения на выборы глав данных республик, Турчак сообщил 19 июля. Он напомнил, что выборы глав в этих регионах состоятся осенью. Их руководители избираются депутатами парламентов из кандидатур, предложенных президентом России. Большинство кандидатов, баллотирующихся на должности глав субъектов РФ в нынешнем году, представляют "Единую Россию" - 13 из 18.