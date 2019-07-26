Рябков обсудил с послом Австрии ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 26 июля /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер обсудили на встрече в пятницу ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и другие вопросы международной повестки. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждалось актуальное состояние дел в сфере контроля над вооружениями, проблематика СВПД, некоторые другие вопросы текущей международной повестки дня", - отметили в МИД.

28 июля в Вене пройдет заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по обзору реализации ядерного соглашения с Ираном.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.