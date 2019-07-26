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Моргулов встретился с послом Китая, завершающим свою дипмиссию в Москве

В МИД РФ отметили, что "с российской стороны дана высокая оценка личному вкладу посла Ли Хуэя в развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов принял в пятницу посла Китая в Москве Ли Хуэя перед завершением его дипломатической миссии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны дана высокая оценка личному вкладу посла Ли Хуэя в развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР", - отметили в министерстве.

Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений.

Ли Хуэй занимал должность главы китайского диппредставительства с 2009 года. Ранее СМИ сообщали, что новым послом КНР в РФ станет нынешний заместитель министра иностранных дел страны Чжан Ханьхуэй.

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