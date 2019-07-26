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Путин утвердил альтернативные санкции за ошибки в декларациях муниципальных депутатов

Теперь за несущественные неточности в декларации может последовать предупреждение либо освобождение депутата от должности в своем представительном органе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Суть их заключается в введении альтернативных мер ответственности для депутатов органов местного самоуправления за представление неполных или неточных сведений о своих доходах и расходах.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной для рассмотрения в парламенте, введение альтернативных мер позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции и "при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения либо с учетом иных объективных обстоятельств позволит гражданам, имеющим значительный опыт, высокую квалификацию, продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании".

Сейчас неточность или опечатка в декларации влечет за собой сдачу мандата, что приводит к массовым сложениям полномочий муниципальных депутатов во многих субъектах РФ. Новые же меры ответственности аналогичны тем, что применяются к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Теперь за допущенные несущественные неточности в декларации может последовать предупреждение либо освобождение депутата от должности в своем представительном органе с лишением права занимать посты до прекращения полномочий. Среди других санкций - освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе до их прекращения, запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования и запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

При этом сохраняется возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства.

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