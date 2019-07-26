Лавров заявил, что вывод ПРО США в космос приведет к новому витку гонки вооружений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Реализация планов США по размещению в космосе элементов противоракетной обороны (ПРО) приведет к новому качественному витку гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"Мы обеспокоены планами Соединенных Штатов, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому качественному витку глобальной гонки вооружений, - сказал он. - Как вы знаете, Россия совместно с КНР давно уже представила на конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Мы ценим то, что все участники БРИКС поддерживают ежегодные резолюции по этой актуальной проблеме на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН".

Кроме того, по его словам, угрозу международной безопасности представляют беспрецедентное наращивание рядом стран военных бюджетов и слом формировавшейся десятилетиями архитектуры поддержания стратегической стабильности.

"Тревожные примеры - развал Соединенными Штатами вслед за Договором по ПРО теперь и ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Сохраняется неопределенность и вокруг судьбы ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений]. Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", - добавил Лавров.