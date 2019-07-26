Замглавы МИД РФ обсудил йеменскую проблематику с послами Йемена, ОАЭ и Саудовской Аравии

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в пятницу обсудил ситуацию в Йемене с послом этой страны в Москве Ахмедом Салемом аль-Вахейши, главой диппредставительства ОАЭ Маадедом Харебом аль-Хейли и послом Саудовской Аравии Раидом Халедом Кримли. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене, - отметили в министерстве. - При этом была подтверждена необходимость реализации Стокгольмского соглашения, заключенного по итогам межйеменских переговоров в Швеции в декабре 2018 года, а также выполнения резолюций 2451 и 2452 СБ ООН".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

На состоявшихся в начале декабря 2018 года в Стокгольме межйеменских консультациях был достигнут ряд договоренностей, в том числе по ситуации в порту Ходейда, который долгое время оставался ареной ожесточенных столкновений. Хуситы и правительство в рамках подписанного в Стокгольме соглашения условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из Ходейды, а также портов Салиф и Рас-Иса.