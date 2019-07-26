{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпредство России ожидает реакции Совета Европы на штраф телеканалу RT в Великобритании

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал на £200 тыс.

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает штраф британского медиарегулятора Ofcom в отношении российского телеканала RT как попытку ограничения деятельности СМИ и ожидает реакции со стороны Совета Европы. Об этом сообщило в пятницу постоянное представительство РФ при Совете Европы в своем Twitter.

"В связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT рассчитываем на реакцию профильных механизмов Совета Европы на очередную попытку британских властей ограничить деятельность российских СМИ в стране", - говорится в заявлении постпредства.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. МИД РФ в свою очередь указал на возможные последствия этого решения для СМИ Великобритании в России.

Теги
ВеликобританияРоссия
МИД РФ призвал британские СМИ в России быть готовыми к последствиям после штрафа RT
В дипведомстве также добавили, что внимательно отслеживают развитие ситуации
Читать полностью