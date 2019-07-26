Постпредство России ожидает реакции Совета Европы на штраф телеканалу RT в Великобритании

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает штраф британского медиарегулятора Ofcom в отношении российского телеканала RT как попытку ограничения деятельности СМИ и ожидает реакции со стороны Совета Европы. Об этом сообщило в пятницу постоянное представительство РФ при Совете Европы в своем Twitter.

"В связи с решением британского медиарегулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT рассчитываем на реакцию профильных механизмов Совета Европы на очередную попытку британских властей ограничить деятельность российских СМИ в стране", - говорится в заявлении постпредства.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс. по текущему курсу) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. МИД РФ в свою очередь указал на возможные последствия этого решения для СМИ Великобритании в России.