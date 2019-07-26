В МИД РФ прошла презентация саммита Россия - Африка

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта Ихаб Наср провели в пятницу презентацию экономического форума и саммита Россия - Африка для аккредитованных в Москве глав дипломатических представительств африканских государств. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В своем выступлении Богданов подчеркнул, что 2019 год станет знаковым в истории российско-африканских отношений, так как впервые пройдут полноформатная встреча на высшем уровне и экономический форум, на полях которого ожидается подписание ряда двусторонних и многосторонних документов, - информировали в дипведомстве. - В ходе презентации была представлена программа предстоящих масштабных мероприятий в Сочи, заинтересованно обсуждались вопросы, связанные с участием в них высоких африканских делегаций, другие организационные моменты".

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента, 35 из них уже подтвердили свое участие. Форум пройдет под сопредседательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.