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Политический кризис в Венесуэле
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Лавров заявил, что РФ поддержит любые договоренности правительства и оппозиции Венесуэлы

Глава МИД РФ призвал предоставить жителям республики возможность договориться самостоятельно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Москва будет приветствовать любые договоренности, которые смогут достичь в рамках переговоров представители правительства и оппозиции Венесуэлы. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, на состоявшемся заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) стороны подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию всех конфликтов, в том числе в Венесуэле. "Подтвердили нашу поддержку процессу в Осло, который начался по инициативе норвежских посредников между представителями правительства [Венесуэлы Николаса] Мадуро и представителями оппозиции, которую возглавляет господин [Хуан] Гуайдо, - указал Лавров. - Эти контакты продолжаются сейчас в регионе, и по комментариям сторон они имеют перспективу".

Отвечая на вопрос о разнице подходов Москвы и Бразилиа по данному вопросу, он заявил о необходимости предоставить самим венесуэльцам возможность договариваться между собой. "Извне им диктовать что-либо - контрпродуктивно, - подчеркнул глава МИД РФ. - "Процесс Осло" идет, и мы будем поддерживать любые договоренности, которые они между собой смогут достичь", - резюмировал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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