МИД РФ: объявление Австрией в розыск россиянина является попыткой вернуть сюжет о шпионах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объявление МВД Австрии в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева, подозреваемого в шпионаже против Австрийской Республики по линии Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, является попыткой реанимировать сюжет о русских шпионах. Об этом заявили ТАСС в пятницу в МИД РФ.

"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в Альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами, в нашем понимании, закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии", - указали в дипведомстве.

"Характерно, что обвинения озвучиваются в пресловутом стиле "highly likely" ("весьма вероятно" - прим. ТАСС). Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу, комментировать их смысла не видим", - подчеркнули на Смоленской площади.